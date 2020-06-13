В Донецкой области лабораторно подтвердились еще 9 новых случаев коронавируса, в том числе три медика

В Донецкой области в течение текущих суток лабораторно подтвердились еще 9 случаев коронавирусной болезни Covid-19, сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

"9 новых случаев Covid-19 лабораторно подтверждено в Донецкой области в течение 12 июня: 4 в Краматорске, 3 в Славянске и 2 в Шахивський ОТГ. Среди инфицированных - 3 медработники (по одному в каждом из городов и в ОТГ)", - написал он на своей странице в Фейсбуке утром в субботу.

Возраст заболевших от 23 до 70 лет.

По словам главы облгосадминистрации, один из случаев обнаружен в результате обследования перед плановой госпитализацией пациента. Два - связанные с пребыванием за границей (в России и Беларуси). Еще одному из пациентов была предварительно диагностирована пневмония. Остальные - это круг лиц, в которых наличие вируса подтвердили ранее.