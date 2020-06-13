Спасатели ликвидировали последствия обвала жилой четырехэтажки в Одессе

Спасатели ликвидировали последствия обвала части четырехэтажного жилого дома на ул. Ясная в Одесской области, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 7:00 13 июня работы по разборке строительных конструкций завершено", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение 10-12 июня проводились работы по демонтажу аварийных конструкций здания и уборке строительного мусора. Всего вывезено 548 м3 строительного мусора.

Ранее сообщалось, что в Одесской области обрушилась часть здания четырехэтажного жилого дома, в результате обвала повреждена газовая труба, никто из жильцов не пострадал.