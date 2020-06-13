События

07:48 13.06.2020

Из-за непогоды обесточены 80 населенных пунктов в семи областях Украины

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Из-за непогоды обесточены 80 населенных пунктов в семи областях Украины

В результате осложнения погодных условий состоянием на утро субботы обесточены 80 населенных пунктов в семи областях Украины, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"12 июня в результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 80 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Черновицкая - 28 Черкасская - 14, Кировоградская - 12, Львовская - 11 Закарпатская - 8 и Донецкая – 7", - сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. 

Теги: #непогода #электроснабжение #украина
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