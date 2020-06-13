Российские наемники 12 нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

За минувшие сутки российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Широкино российские захватчики дважды применили минометы калибра 82 мм. Неподалеку Верхнеторецкого, Водяного и Марьинки агрессор привел гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Оборонительные укрепления на подступах к Авдеевки наемники дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по опорным пунктам украинских военных неподалеку Луганского противник четыре раза в течение суток открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с н.п. Крымское наемники применили минометы 82 калибра, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

По данным разведки, 12 июня украинские военнослужащие уничтожили двух и ранили не менее трех российских захватчиков.

В пресс-центре штаба подчеркнули, что с начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты недалеко от н.п. Славное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по защитникам Луганского противник выпустил 50 снарядов из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм.

"За текущие сутки потерь среди наших защитников нет", - добавили в штабе Операции.