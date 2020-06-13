События

07:33 13.06.2020

Российские наемники 12 нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

2 мин читать
Российские наемники 12 нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

За минувшие сутки российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Широкино российские захватчики дважды применили минометы калибра 82 мм. Неподалеку Верхнеторецкого, Водяного и Марьинки агрессор привел гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Оборонительные укрепления на подступах к Авдеевки наемники дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по опорным пунктам украинских военных неподалеку Луганского противник четыре раза в течение суток открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с н.п. Крымское наемники применили минометы 82 калибра, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

По данным разведки, 12 июня украинские военнослужащие уничтожили двух и ранили не менее трех российских захватчиков.

В пресс-центре штаба подчеркнули, что с начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты недалеко от н.п. Славное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по защитникам Луганского противник выпустил 50 снарядов из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм.

"За текущие сутки потерь среди наших защитников нет", - добавили в штабе Операции.

 

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:38 13.06.2020
На Буковине спасатели временно уменьшили угрозу прорыва дамбы

На Буковине спасатели временно уменьшили угрозу прорыва дамбы

08:24 13.06.2020
В Донецкой области лабораторно подтвердились еще 9 новых случаев коронавируса, в том числе три медика

В Донецкой области лабораторно подтвердились еще 9 новых случаев коронавируса, в том числе три медика

08:15 13.06.2020
Спасатели ликвидировали последствия обвала жилой четырехэтажки в Одессе

Спасатели ликвидировали последствия обвала жилой четырехэтажки в Одессе

08:07 13.06.2020
ВНО могут отменить, но окончательное решение пока не принято – образовательный омбудсмен

ВНО могут отменить, но окончательное решение пока не принято – образовательный омбудсмен

07:48 13.06.2020
Из-за непогоды обесточены 80 населенных пунктов в семи областях Украины

Из-за непогоды обесточены 80 населенных пунктов в семи областях Украины

07:22 13.06.2020
Канада приветствовала Украину с включением в Программу расширенных возможностей НАТО

Канада приветствовала Украину с включением в Программу расширенных возможностей НАТО

06:48 13.06.2020
Группа безработных из Кривого Рога мошенническим путем присваивала средства финучреждений

Группа безработных из Кривого Рога мошенническим путем присваивала средства финучреждений

05:29 13.06.2020
Глава кредитного союза, присвоившая более 3 миллионов гривен вкладчиков, осуждена на 10 лет

Глава кредитного союза, присвоившая более 3 миллионов гривен вкладчиков, осуждена на 10 лет

04:32 13.06.2020
Киев может перестать чистить воду хлором уже через 2 года

Киев может перестать чистить воду хлором уже через 2 года

03:33 13.06.2020
В Киеве с 1 июля изменятся правила льготного проезда в общественном транспорте

В Киеве с 1 июля изменятся правила льготного проезда в общественном транспорте

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд по Стерненко объявил перерыв до 15 июня

Бывший чиновник при содействии должного лица управления ГФС Киева пытался дать взятку в $6 млн Холодницкому и руководству НАБУ

Украина с 15 июня освободит от обязательной обсервации въезжающих из стран с числом больных Covid-19 менее 40 на 100 тыс. населения

Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его супруги, личные встречи в ближайшие дни отменяются - ОП

На заводе "Ривнеазот" выявили 11 случаев заболевания коронавирусом - ОГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Число жертв коронавируса в мире превысило 425 тыс., инфицированных - более 7,65 млн, сообщает университет Хопкинса

Более 10 тыс. человек пройдут тестирование после того, как на крупном рынке Пекина был выявлен коронавирус

Актер Ефремов в видеообращении попросил прощения у семьи погибшего в автоаварии Сергея Захарова

При СНБО создан Совет экспертов по энергобезопасности

Глава Минфина ожидает поступлений от налоговой и таможни в бюджет на 10% выше плана

SpaceX запустит на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink

Кабмин поддержал законопроект Минрегиона о реорганизации органов местной власти после создания новых районов

В Канаде число заболевших Covid-19 превысило 97,5 тыс. человек, более 7,9 тыс. скончались

Суд по Стерненко объявил перерыв до 15 июня

Российские наемники третьи сутки блокируют работу КПВВ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА