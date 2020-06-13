События

07:02 13.06.2020

Более 10 тыс. человек пройдут тестирование после того, как на крупном рынке Пекина был выявлен коронавирус

1 мин читать
Более 10 тыс. человек пройдут тестирование после того, как на крупном рынке Пекина был выявлен коронавирус

Коронавирус был выявлен накануне на крупном оптовом рынке "Синьфади" пекинского района Фэнтай, решением районных властей все 10 тыс. работников рынка и торговцев сдадут тест на Covid-19, сообщила в субботу столичная газета "Синьцзин бао".

По информации китайских СМИ, вирус был обнаружен на доске для разделки рыбы, которая использовалась для обработки импортированного лосося.

"Синьцзин бао" пишет, что рынок закрыт на санобработку с 03:00 по местному времени субботы. Кроме "Синьфади" приостановлена работа еще пяти оптовых рынков Пекина.

"Синьфади", по данным газеты, обеспечивает около 90% потребностей города в свежих овощах и фруктах. Руководство рынка сообщило, что для снабжения овощами и фруктами будут открыты временные павильоны и палатки.

Теги: #рынок #китай #тесты #работники
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:58 11.06.2020
Канцлер ФРГ призвала Китай к дальнейшим шагам по открытию рынка

Канцлер ФРГ призвала Китай к дальнейшим шагам по открытию рынка

19:18 11.06.2020
ИМБГ разрабатывает мульти тест-системы для диагностики COVID-19 во время сезонного гриппа

ИМБГ разрабатывает мульти тест-системы для диагностики COVID-19 во время сезонного гриппа

06:06 11.06.2020
Министры иностранных дел стран G7 готовят совместное заявление по Гонконгу

Министры иностранных дел стран G7 готовят совместное заявление по Гонконгу

04:00 11.06.2020
В Китае за сутки зафиксированы 15 новых случая заражения коронавирусом: 11 активных и четыре бессимптомных - Госкомздрав КНР

В Китае за сутки зафиксированы 15 новых случая заражения коронавирусом: 11 активных и четыре бессимптомных - Госкомздрав КНР

09:08 10.06.2020
В Китае за сутки зафиксированы 8 новых случаев заражения коронавирусом: 3 активных и 5 бессимптомных

В Китае за сутки зафиксированы 8 новых случаев заражения коронавирусом: 3 активных и 5 бессимптомных

08:32 10.06.2020
Число авиапассажиров в Китае сократилось в мае на 52% по сравнению с тем же месяцем прошлого года

Число авиапассажиров в Китае сократилось в мае на 52% по сравнению с тем же месяцем прошлого года

16:58 09.06.2020
Китай передал Украине еще одну партию гумпомощи - МИД

Китай передал Украине еще одну партию гумпомощи - МИД

10:42 09.06.2020
Минздрав централизовано не закупал тест-системы "Укргентеха" - Степанов

Минздрав централизовано не закупал тест-системы "Укргентеха" - Степанов

09:10 09.06.2020
Спутниковые снимки Уханя могут свидетельствовать о распространении COVID-19 уже в августе 2019 года - исследование

Спутниковые снимки Уханя могут свидетельствовать о распространении COVID-19 уже в августе 2019 года - исследование

18:19 08.06.2020
НАТО беспокоит сотрудничество Китая с Россией - Столтенберг

НАТО беспокоит сотрудничество Китая с Россией - Столтенберг

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд по Стерненко объявил перерыв до 15 июня

Бывший чиновник при содействии должного лица управления ГФС Киева пытался дать взятку в $6 млн Холодницкому и руководству НАБУ

Украина с 15 июня освободит от обязательной обсервации въезжающих из стран с числом больных Covid-19 менее 40 на 100 тыс. населения

Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его супруги, личные встречи в ближайшие дни отменяются - ОП

На заводе "Ривнеазот" выявили 11 случаев заболевания коронавирусом - ОГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Канада приветствовала Украину с включением в Программу расширенных возможностей НАТО

Группа безработных из Кривого Рога мошенническим путем присваивала средства финучреждений

Глава кредитного союза, присвоившая более 3 миллионов гривен вкладчиков, осуждена на 10 лет

Актер Ефремов в видеообращении попросил прощения у семьи погибшего в автоаварии Сергея Захарова

Киев может перестать чистить воду хлором уже через 2 года

В Киеве с 1 июля изменятся правила льготного проезда в общественном транспорте

При СНБО создан Совет экспертов по энергобезопасности

Глава Минфина ожидает поступлений от налоговой и таможни в бюджет на 10% выше плана

SpaceX запустит на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink

Кабмин поддержал законопроект Минрегиона о реорганизации органов местной власти после создания новых районов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА