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06:48 13.06.2020

Группа безработных из Кривого Рога мошенническим путем присваивала средства финучреждений

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Группа безработных из Кривого Рога мошенническим путем присваивала средства финучреждений

Полиция задержала двух членов группы, которые в период с ноября 2019-года по июнь 2020 года оформляли Интернет-кредиты на граждан, анкетные данные и номера телефонов которых получали за несанкционированного вмешательства в работу сетей электросвязи.

"В настоящее время два члена группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им объявлено о подозрении в совершении 3 эпизодов преступлений, предусмотренных  по ч. 3 ст. 190 (мошенничество - ИФ), ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи - ИФ) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В отделе коммуникаций уточнили, что основанием для уголовного производства стали обращения жителей Харьковской области, пострадавших от действий мошенников.

По словам начальника Управления противодействия киберпреступности в Харьковской области ДК НПУ Валерий Береза, правоохранители установили, что в группу, занимавшуюся мошенничеством, входили 9 безработных жителей Кривого Рога в возрасте от 20 до 30 лет.

Они действовали по нескольким схемам. Согласно инструкциям организаторов, члены группы звонили клиентам одного из мобильных операторов Украины от имени службы безопасности мобильного оператора. Затем, под предлогом подтверждения верификации пользователя мобильного номера, получали информацию о последних трех номерах телефонов, на которые звонил абонент. Полученную информацию они использовали, чтобы восстановить и перевыпустить соответствующую sim-карту, после чего оформляли через Интернет-сеть микрокредиты в кредитных организациях и других финансовых учреждениях, которые предоставляют онлайн-кредиты.

По другой схеме члены группы от имени сотрудника кредитной организации звонили абоненту мобильной связи и сообщали, что на его имя якобы оформляется кредит и убеждали потерпевшего назвать присланный пароль доступа в личный кабинет в финансовом учреждении. После этого они подавали от его имени заявку на выдачу кредита и в дальнейшем полученные средства переводили в наличные и распределяли между собой.

По предварительным данным досудебного следствия, сумма убытков, нанесенных действиями мошенников превышает 1 млн.грн.

10 и 11 июня правоохранители провели 10 обысков по местам жительства и в офисе фигурантов в Кривом Роге, в результате были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты мобильных операторов связи, деньги.

Сумма возможных убытков составила более одного миллиона гривен.

Досудебное расследование проводится отделом по расследованию особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями следственного управления ГУНП в Харьковской области при оперативном сопровождении Управления противодействия киберпреступности в Харьковской области ГКП НПУ и Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Теги: #задержание #мошенники #украина #харьков
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