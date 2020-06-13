Глава кредитного союза, присвоившая более 3 миллионов гривен вкладчиков, осуждена на 10 лет

Купянский районный суд признал 61-летнюю главу кредитного союза виновной в присвоении денег вкладчиков, и приговорил ее к 10 годам лишения свободы.

"Суд признал 61-летнюю женщину виновной в завладении чужим имуществом... (ч. 5 ст. 191 УК Украины)... Глава кредитного союза приговорена к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 3 года и с конфискацией всего принадлежащей ей имущества", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как было установлено, в течение 2006-2010 годов женщина создала кредитный союз и, работая в нем на руководящих должностях, занималась привлечением взносов (вкладов) членов союза на депозитные счета, привлечением дополнительных паевых взносов на договорных условиях, под проценты на определенный срок, предоставлением финансовых кредитов членам союза. Она составляла договоры вклада на депозитный счет, квитанции к приходным кассовым ордерам и личные книги вкладчиков кредитного союза. Однако выполнять эти договоры не планировала. После составления документов она не внесла на расчетный счет кредитного союза полученные от вкладчиков деньги (более 3 млн. грн), а незаконно обратила их в свою пользу, используя при этом свое служебное положение.

Обвиняемая в суде своей вины не признала.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.