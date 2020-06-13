Актер Ефремов в видеообращении попросил прощения у семьи погибшего в автоаварии Сергея Захарова

Актер Михаил Ефремов попросил прощения у родственников погибшего Сергея Захарова, а также сообщил, что готов оказать им помощь, видеообращение опубликовано в субботу на YouTube-канале "Гражданин поэт".

"Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут", - сказал Ефремов.

Он отметил, что предлагаемая помощь семье, это "не попытка откупиться, а попытка искупить".

Ефремов в обращении подчеркнул: ему нет прощения также и от своей семьи, что "вообще непростительно садиться по пьянке за руль, когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник".

"Когда горе, такое в его семье. Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут "отмазывать". Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все видели, да и я видел, когда проспался и отошёл от шока", - добавил он.

Вечером 8 июня в Москве на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой Сергей Захаров на следующий день умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Позднее столичная полиция сообщила, что следствием был "установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами".

Главным следственным управлением ГУ МВД, которое в настоящий момент занимается делом Ефремова, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.228.1 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств и их аналогов).

Ефремов помещен под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист с обвинением согласился и назвал инцидент "чудовищным".