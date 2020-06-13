В Киеве с 1 июля изменятся правила льготного проезда в общественном транспорте

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице с 1 июля изменятся условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте для некоторых категорий граждан, сообщила пресс-служба городского головы.

"Проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготного проезда городским общественным транспортом, будет осуществляться на общих основаниях. При регистрации электронного билета. Возмещение же расходов на проезд будут осуществлять органы социальной защиты населения по месту регистрации гражданина", - отметил Кличко.

Как отмечается, с 1 июля пассажирам, которые пользуются льготами на проезд и не зарегистрированы в Киеве, для проезда в общественном транспорте столицы нужно приобрести билет в любой удобный способ, воспользоваться им в общественном транспорте, сохранить билет (в случае приобретения бумажного QR-билета), или чек за оплату проезда или банковскую выписку — при уплате банковской картой, обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.

Кличко отметил, что такие шаги являются вынужденными и вызваны тем, что услуги льготного проезда лиц, не зарегистрированных в Киеве, столичным перевозчикам из государственного бюджета не компенсируют.

"Пассажиры, которые имеют льготы и зарегистрированы в Киеве могут и в дальнейшем пользоваться общественным транспортом за счет городского бюджета - с помощью карты киевлянина. Оформить ее можно в любом отделении государственного Ощадбанка", - добавил мэр.