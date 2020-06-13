При СНБО создан Совет экспертов по энергобезопасности

Президентом Украины создан Совет экспертов по вопросам энергетической безопасности, сообщила пресс-служба СНБО.

"Данилов проинформировал, что с целью обеспечения эффективного реагирования государства на угрозы в сфере энергетической безопасности и определения стратегических направлений развития топливно-энергетического комплекса государства с учетом новейших мировых тенденций, президентом Украины создан Совет экспертов по вопросам энергетической безопасности, который будет высшим совещательным органом для Главы государства и Совета национальной безопасности Украины по энергетической проблематике", - отмечается в сообщении.

Данилов сообщил, что для подготовки рекомендаций Совету экспертов и обеспечения его работы, в Аппарате СНБО Украины создана рабочая группа по вопросам развития водородной экономики.

"Во время заседания был согласован ряд мероприятий по организации эффективной работы группы с целью вынесения на рассмотрение руководства страны предложений относительно инновационных подходов к развитию нетрадиционных источников энергии", - говорится в сообщении.

Кроме того, рабочая группа по вопросам развития водородной экономики должна подготовить и представить на рассмотрение Совета экспертов по вопросам энергетической безопасности предложения по развитию водородной экономики в Украине.

Также секретарь СНБО отметил актуальность развития водородной экономики: "Этот вопрос является крайне важным в современном мире. Украина имеет большой потенциал в этой области, который мы обязаны использовать".

По его словам, сегодня есть специалисты, ресурсы и инвесторы. Для получения реальных результатов нужно объединить усилия науки, бизнеса и власти.