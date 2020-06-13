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01:41 13.06.2020

Глава Минфина ожидает поступлений от налоговой и таможни в бюджет на 10% выше плана

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Глава Минфина ожидает поступлений от налоговой и таможни в бюджет на 10% выше плана

Глава Министерства финансов Сергей Марченко ожидает поступлений от Государственной налоговой и Государственной таможенной службы в госбюджет как минимум на 10% выше планового показателя.

"Руководителям налоговой и таможенной служб поставлена задача увеличить плановые поступления на 10-15%", - сказал Марченко в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Он добавил, что при невыполнении этой задачи руководители служб будут уволены.

Теги: #госбюджет #поступления #украина
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