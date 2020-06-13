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01:10 13.06.2020

SpaceX запустит на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink

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SpaceX запустит на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в субботу стартует на орбиту с очередной группой из 58 микроспутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Запуск планируется осуществить со стартового комплекса LC-40 на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) во временное окно, которое открывается в 05:51 по времени Восточного побережья США.

Согласно прогнозу погоды, условия для предстоящего запуска благоприятны на 70%.

Примерно через 15 минут после старта ракеты спутники, каждый массой 260 кг, будут выведены на эллиптическую орбиту высотой от 212 до 386 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности космические аппараты с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 550 км.

Это будет девятый вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая прошлого года в рамках проекта Starlink. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 482 космических аппаратов и является крупнейшей в мире.

В рамках программы сопутствующего запуска ракета также должна будет вывести на орбиту три малых космических аппарата массой 100 кг дистанционного зондирования Земли SkySat компании Planet Lab. Ее орбитальная группировка уже состоит из 15 спутников. Новые аппараты будут способны генерировать изображения Земли с разрешением около 50 сантиметров.

После отделения от ракеты-носителя Falcon 9 ее первая многоразовая ступень, которая уже дважды использовалась для запусков, должна будет совершить управляемую посадку на автоматической морской платформе Of Course, I Still Love You, находящейся в Атлантике в 629 км от космодрома на мысе Канаверал.

Как сообщалось, предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 4 июня.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

 

Теги: #сша #спутники #запуск #spacex
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