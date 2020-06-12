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23:59 12.06.2020

Кабмин поддержал законопроект Минрегиона о реорганизации органов местной власти после создания новых районов

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Кабмин поддержал законопроект Минрегиона о реорганизации органов местной власти после создания новых районов

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 12 июня поддержал разработанный Минрегионом законопроект о реорганизации органов местной власти после создания новых районов, сообщила пресс-служба Минрегиона.

"После ликвидации районов и создание новых должна пройти реорганизация местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. И мы уже сейчас должны знать, как будут решаться вопросы правопреемства коммунального и государственного имущества, бюджетных ресурсов, прав и других обязательств", - отметил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

Как отмечается, данный документ, в частности, предлагает урегулировать вопросы правопреемства имущества, прав и обязанностей районных советов ликвидированных районов, завершение полномочий и правопреемства органов местного самоуправления в случае утверждения территорий территориальных общин по решению правительства. Предлагается уполномочить Кабмин образовывать и ликвидировать местные (районные) государственные администрации.

Кроме того, проект закона определяет особенности государственной регистрации в органах местного самоуправления в условиях изменения административно-территориального устройства, а также особенности наименования административно-территориальных единиц.

"По оценочным расчетам, уменьшение количества районных государственных администраций и районных советов приведет к уменьшению расходов из государственного и местных бюджетов в 2021 году более чем 5 млрд грн", - добавили в пресс-службе Минрегиона.

Теги: #админтерреформа #законопроект #украина #кабмин
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