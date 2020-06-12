События

23:43 12.06.2020

В Канаде число заболевших Covid-19 превысило 97,5 тыс. человек, более 7,9 тыс. скончались

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В Канаде число заболевших Covid-19 превысило 97,5 тыс. человек, более 7,9 тыс. скончались

Число заразившихся коронавирусом на территории Канады возросло до 97 тыс. 530 человек, почти 8 тыс. умерли с начала пандемии, сообщило министерство здравоохранения страны.

Рост числа инфицированных в последние дни, также как количества скончавшихся, значительно замедлился.

Во франкоговорящей провинции Квебек, наиболее пострадавшей от коронавируса, зафиксировано около 53,5 тыс. случаев заражения, в соседней провинции Онтарио, где находится столица страны Оттава, - свыше 31,5 тыс. В расположенных на западе Канады провинциях Альберта - более 7,3 тыс., в Британской Колумбии - почти 2,7 тыс.

При этом в провинции Квебек и Онтарио зафиксировано самое большое количество летальных исходов по стране - свыше 5,1 тыс. и почти 2,5 тыс. соответственно. Наибольший прирост смертности от коронавируса наблюдается в Квебеке.

В северных регионах Канады - в Северо-Западных территориях, Нунавуте, приграничной с Аляской территории Юкон, а также в атлантической провинции Остров Принца Эдварда не выявлено ни одного летального исхода с начала пандемии.

Значительный рост заболеваемости коронавирусом в Канаде, население которой составляет 37,6 млн человек, начался с апреля.

По состоянию на 22 марта, в стране было выявлено всего около 1,4 тыс. инфицированных Covid-19.

В настоящее время тестирование на коронавирус прошли более 2 млн человек, из которых у более 1,9 млн - негативный результат.

Теги: #данные #коронавирус #канада
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