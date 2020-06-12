Российские наемники третьи сутки блокируют работу КПВВ

Российские наемники третьи сутки подряд с 10 июня блокируют работу контрольно-пропускных пунктов "Марьинка" и "Станица Луганская", не пропуская гражданских лиц, пытающихся попасть на подконтрольную украинскому правительству территорию Донецкой и Луганской области, сообщил пресс-центр ООС.

"Сегодня, 12 июня, вооруженные формирования Российской Федерации не выпустили из оккупированной части Донбасса ни одного гражданина Украины, которые пытались попасть на подконтрольные правительству территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на многочисленные обращения граждан, украинские пограничники должным образом оформили и пропустили на временно оккупированную территорию Донбасса 5 человек из КПВВ "Станица Луганская" и 1 автомобиль и 1 человека за КПВВ "Марьинка". Однако российские наемники блокировали их попытки пересечь линию разграничения.

"Прождав напрасно несколько часов перед противотанковыми заграждениями агрессора, люди получили отказ", - отметили в пресс-центре штаба.

Также в штабе добавили, что уже более суток перед блокпостом противника находятся на легковом автомобиле 2 человека, которых в четверг представители Государственной погранслужбы пропустили на неподконтрольную правительству Украины территорию.