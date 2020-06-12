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22:18 12.06.2020

Кабмин передал в Раду программу деятельности правительства

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Кабмин передал в Раду программу деятельности правительства

абинет министров Украины передал на рассмотрение в Верховную Раду обновленную программу деятельности правительства, заявляет  заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Внесена уже программа, действительно она сегодня была зарегистрирована", - сказала Кравчук в эфире телеканала "Интер" вечером в  пятницу.

По ее словам, в отличие от предыдущего варианта программы, количество страниц обновленной версии увеличилось в десять раз – "с 8 до приблизительно 80 страниц".

Кравчук сообщила, что программу деятельности Кабмина парламент рассмотрит на предстоящей пленарной неделе.

"Мы в четверг будет рассматривать ее в зале, а до этого ее рассмотрят комитеты. Во второй половине недели будет уже окончательно понятно, поддержит ли Верховная Рада этот документ", - отметила народный депутат.

По словам Кравчук, она просмотрела ту часть программы, которая касается ее комитета (парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики – ИФ),  культуры и креативных индустрий.

"И действительно эта версия лучше, в ней больше конкретных цифр. Эта программа имеет намного больше шансов, что будет принята", - считает заместитель главы фракции.

В то же время на сайте парламента пока нет сведений о регистрации программы деятельности Кабмина.

Как сообщалось, 4 июня Верховная Рада по просьбе премьер-министра Дениса Шмыгаля отправила на доработку в Кабмин программу деятельности правительства.

Теги: #деятельность #программа #украина #кабмин
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