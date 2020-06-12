Рада в четверг может принять за основу законопроект о всеукраинском референдуме

Верховная Рада может принять в первом чтении законопроект о всеукраинском референдуме в четверг предстоящей пленарной недели, заявляет заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Мы рассчитываем принять (законопроект – ИФ) в первом чтении уже в этот четверг в Верховной Раде. Очевидно, уже после лета мы в целом примем", - сообщила Кравчук в эфире телеканала "Интер" вечером в пятницу.

Она отметила, что до проведения местных выборов никаких вопросов на референдум не будет выноситься и "не стоит смешивать эти процессы".

Согласно календарному плану народные депутаты 16-19 июня работают в режиме пленарных заседаний.

Как ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 9 июня зарегистрировал в парламенте законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум".