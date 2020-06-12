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21:02 12.06.2020

В Белом доме не согласны, что на США надвигается вторая волна COVID-19

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В Белом доме не согласны, что на США надвигается вторая волна COVID-19

Активное распространение в последние дни коронавируса COVID-19 в некоторых штатах не означает, что к США приближается вторая волна пандемии, заявили в пятницу в Белом доме.

По сообщению издания The Hill, экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил, что обсуждал этот вопрос с экспертами Белого дома по здравоохранению, которые считают, что речь идет лишь об отдельных вспышках заболевания, а не о полноценной второй волне, способной накрыть всю страну.

Экономический советник Белого дома Кевин Хэссетт, со своей стороны, пояснил, что в некоторых районах ситуация действительно ухудшается, однако в целом по стране короанвирус явно сдает позиции.

За две недели заметное ускорение распространения коронавирусной инфекции зафиксировали в штатах Аризона, Арканзас, Орегон и Юта. В последние дни о проблемах в борьбе с вирусом сообщили и в Неваде, Флориде, Северной и Южной Каролине.

В общей сложности, в США зафиксировали более 2,1 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом, около 116 тыс. пациентов скончались. Это - самые высокие показатели в мире.

Теги: #коронавирус #белый_дом #вторая_волна
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