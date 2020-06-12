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20:51 12.06.2020

В Молдове c 15 июня снова вводят спецрежим работы для госучреждений из-за COVID-19: две недели в офисе, две - на "удаленке"

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В Молдове c 15 июня снова вводят спецрежим работы для госучреждений из-за COVID-19: две недели в офисе, две - на "удаленке"

Правительство Молдовы на экстренном заседании в пятницу вечером приняло решение вновь ввести с понедельника специальный режим работы для государственных учреждений в связи с пандемией коронавируса.

"С понедельника, 15 июня, вводится специальный режим работы для государственных учреждений. Бюджетные организации будут работать по особому графику. Работа будет организована в две смены. В зависимости от потребностей каждого учреждения сотрудники делятся на две части. Две недели они будут работать в офисах, а две недели - удаленно. После этого будут меняться. Решения будут приниматься специальными приказами руководителя каждого учреждения", - заявил на заседании вице-премьер-министр финансов республики Сергей Пушкуца.

Он подчеркнул, что это постановление не касается работников системы здравоохранения и социальной защиты, таможенных и налоговых органов, сотрудников силовых структур, пенитенциарных учреждений, правоохранительных органов и органов безопасности.

Со своей стороны премьер-министр Молдовы Ион Кику отметил, что, "по сути, мы возвращаемся к режиму работы, который действовал во время режима чрезвычайного положения, с 16 марта по 15 мая". "Сотрудники госучреждений должны проводить также разъяснительную работу среди населения, чтобы соблюдать все предписанные меры безопасности", - подчеркнул Кику.

Премьер призвал экономических агентов, руководителей предприятий обеспечить необходимые условия безопасности во время производственного процесса.

"В то же время, ограничения касаются только бюджетной сферы. Мы не возвращаемся к запретам в частных компаниях. Остается в силе решение о возобновлении с 15 мая работы кафе, ресторанов и гостиниц", - сказал он.

"Предупреждаю при этом, что полиция, карабинеры и военные будут патрулировать и строго следить за соблюдением мер безопасности от COVID-19. За допущенные нарушения будут приниматься санкции. Мы хотим сохранить экономику, но не можем рисковать здоровьем людей", - подчеркнул Кику.

Ранее сообщалось, что после отмены ряда ограничений, открытия рынков и торговых центров в последние две недели наблюдается рост количества заражения коронавирусом.

Накануне и в среду в Молдовы был установлены "антирекорды" - 466 и 296 случаев заражения коронавирусом за сутки соответственно. На прошлой неделе также зарегистрировано рекордное количество зараженных и скончавшихся от коронавируса за все время проведения тестирования. Согласно этим данным, с 1 по 8 июня подтверждено 1 449 случаев заражения. Неделей раньше, с 25 мая по 1 июня, было зарегистрировано 1 158 случаев, в остальные недели - менее тысячи, а в день - до 200 случаев.

За последние сутки в Молдове зарегистрировано 366 новых случаев заражения коронавирусом, 10 человек скончались. Общее число зараженных COVID-19 в Молдове составляет 11 тыс. 093, из них 6 229 человек вылечилось, а 385 - скончались.

Теги: #молдова #госучреждения #режим #работа
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