Бывший чиновник при содействии должного лица управления ГФС Киева пытался дать взятку в $6 млн Холодницкому и руководству НАБУ

Бывший чиновник при содействии должного лица управления Государственной фискальной службы (ГФС) в г.Киеве и других лиц пытался передать $6 млн неправомерной выгоды руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"Только что при процессуальном руководстве САП детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим чиновником предыдущей власти при посредничестве его "правой руки", чиновника управления ГФС в г.Киеве и других лиц неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о закрытии уголовного дела, в которой указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины. Изъято $6 млн", - сообщает пресс-служба САП на странице в Фейсбуке.

В настоящее время детективами НАБУ проводятся неотложные следственные действия, направленные на документирование противоправных действий указанных лиц.

Отмечается, что предварительно их действия квалифицированы по ч.4 ст.369 УК Украины.

"Детали – вскоре", - добавили в САП.