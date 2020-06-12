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20:19 12.06.2020

Украина с 15 июня освободит от обязательной обсервации въезжающих из стран с числом больных Covid-19 менее 40 на 100 тыс. населения

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Украина с 15 июня освободит от обязательной обсервации въезжающих из стран с числом больных Covid-19 менее 40 на 100 тыс. населения

Иностранцы и украинские граждане, въезжающие в Украину после 15 июня, обязаны будут проходить 14-дневную обязательную обсервацию при условии, что они прибыли из стран, где количество активных случаев заболевания Covid-19 составляет более 40 на 100 тыс. населения.

Соответствующую инфографику разместило Министерство здравоохранения Украины в телеграмм-канале "Коронавирус-инфо".

Согласно ей, для иностранцев еще одним условием пересечения украинской границы будет наличие полиса страхования расходов, связанных с лечением Covid-19 и обсервацией.

Замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 10 июня указывал, что для возобновления авиасообщения с третьими странами в ЕС рассматривается такой же показатель заболеваемости – 40 активных случаев на 100 тыс. населения. По его словам, на тот момент этот показатель составлял для Украины 33.

За эти дни число активных случаев в Украине выросло с 14,78 тыс. до 15,32 тыс., а значит этот показатель ухудшился до 34,2.

Теги: #условия #обсервация
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