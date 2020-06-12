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20:08 12.06.2020

Хомчак и глава Военного комитета ЕС обсудили ситуации на Донбассе и безопасность в Европе при борьбе с COVID-19 – Генштаб ВСУ

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Хомчак и глава Военного комитета ЕС обсудили ситуации на Донбассе и безопасность в Европе при борьбе с COVID-19 – Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак во время телефонного разговора с руководителем Военного комитета ЕС Клаудио Грациано обсудили безопасность в Европе при борьбе с пандемией коронавируса, а также текущую ситуацию на Донбассе, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"В частности, генерал-полковник Руслан Хомчак и генерал Клаудио Грациано обсудили безопасность в Европе, учитывая борьбу с пандемией коронавируса и противодействие вооруженной агрессии России на Донбассе. Особое внимание во время разговора уделили дальнейшему развитию военного сотрудничества между европейскими партнерами. Также обменялись мнениями по противодействию кампании по дезинформации", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Так, Хомчак подчеркнул, что ВСУ и в дальнейшем будут оказывать помощь в поддержании мира и безопасности на европейском континенте.

"В конце июня определенные силы и средства Вооруженных сил Украины завершают дежурство в составе боевой тактической группы ЕС "Хелброк" и через некоторое время снова заступят на оперативное дежурство", - отметил он.

Также, по словам Хомчака, ВСУ оказывают помощь соседним государствам в борьбе с COVID-19. Примером такой взаимопомощи является содействие Румынии в перевозке медицинских грузов военно-транспортными самолетами Ил-76 ВСУ. Так, осуществлено шесть авиаперелетов из Китая и три из Вьетнама.

"В ближайшее время планируется выполнить еще шесть полетов в европейские страны", - сообщил Хомчак.

В свою очередь Грациано высоко оценил практическую реализацию усилий по реформированию ВСУ в условиях ведения боевых действий на Донбассе и борьбе с коронавирусом. "Будем сильнее вместе", - отметил он.

Теги: #всу #ес #донбасс
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