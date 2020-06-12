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19:40 12.06.2020

Эпидемиологи назначат Зеленскому режим работы с учетом позитивного теста на COVID-19 у его супруги – Ляшко

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Эпидемиологи назначат Зеленскому режим работы с учетом позитивного теста на COVID-19 у его супруги – Ляшко

Эпидемиологи, проведя эпидрасследование назначат президенту Украины Владимиру Зеленскому режим работы с учетом позитивного теста на COVID-19 у его супруги Елены, сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Ко мне обращались эпидемиологи, которые проводят эпидрасследование, спрашивали, как правильно организовать процесс, амбулаторное лечение и изоляцию. Вопрос изоляции президента прописан в постановлении Кабмина, но нужно понимать, что у него регулярно будут проводить тесты. Это первое лицо, которое принимает решения ключевые для государства, поэтому эпидемиологи могут прописать определенный режим работы, чтобы придерживаясь эпидемической безопасности, продолжать работу и выполнять должностные обязанности", - сказал он в эфире канала Украина24 в пятницу.

Ляшко подчеркнул, что "в той или иной мере изоляция будет".

"Сейчас президент и так много работает в режиме онлайн, проводит много онлайн-совещаний селекторных совещаний. Я думаю, что там не особо изменится график онлайн встреч", - сказал он.

Как сообщалось, супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус, она находится на амбулаторном лечении, при этом у главы государства и их детей тестирование показало отрицательные результаты.

Теги: #коронавирус #зеленский #режим
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