Статус партнера программы расширенных возможностей сделает сотрудничество Украины с НАТО еще более эффективным

Предоставление Украине статуса партнера программы расширенных возможностей НАТО сделает сотрудничество Украины с Североатлантическим альянсом еще более эффективным, заявило Министерство иностранных дел Украины.

"Сегодняшнее решение Альянса является признанием значительного вклада Украины в международную безопасность, в частности путем участия в миссиях под руководством НАТО, Силах реагирования НАТО и соответствующих учениях и тренировках. Украина рассматривает Программу как дополнительный инструмент для углубления военного практического взаимодействия с Альянсом. Статуc партнерства в EOP дает старт процессу, который сделает сотрудничество Украины с НАТО еще более эффективным", - сообщил МИД в пятницу.

Министерство подчеркнула, что курс Украины на членство в НАТО остается неизменным. В этом контексте Годовая национальная программа и Комплексный пакет помощи НАТО для Украины являются практическими инструментами, которые помогут достичь этой цели.

Как сообщалось, 12 июня 2020 года Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО (NATO's Enhanced Opportunities Program - EOP).

В январе 2020 года, во исполнение соответствующего поручения Президента Украины Владимира Зеленского, Украина официально подала заявку на участие в Программе расширенных возможностей НАТО.

В МИД напомнили, что программа расширенных возможностей НАТО была основана на Уэльском саммите НАТО в сентябре 2014 года с целью предоставления отдельным странам-партнерам механизмов для достижения и поддержания максимальной взаимосовместимости с Альянсом. EOP позволяет стране-партнеру достичь т.н. секторальной (оперативной) совместимости с НАТО (на уровне системы логистики, связи, управления войсками, конкретных родов войск и т.д.). Кроме того, EOP дает приглашенным к ней странам-партнерам ряд особых возможностей взаимодействия с НАТО.