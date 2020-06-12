Нацполиция: ограничения из-за эпидемии COVID-19 еще не сняты, а за время карантина составлено более 12,5 тыс. протоколов на нарушителей

В Национальной полиции Украины призывают соблюдать действующие ограничения для недопущения распространения коронавируса и сообщают о более чем 12,5 тысяч админпротоколах, составленных на нарушителей карантина.

"На протяжении действия карантинных мер в целом составлено 12522 административных протокола, в Киеве – 1330", - рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Национальной полиции.

По информации ведомства, за минувшие сутки составлено 20 протоколов об административных нарушениях.

Из общего числа админпротоколов 960 составлены в отношении руководителей торговых заведений и заведений питания.

Что касается режима самоизоляции, то за период карантина установлено 2288 нарушителей, на них также составлены протоколы.

Кроме того, проверяется соблюдение режима самоизоляции, который контролируется при помощи мобильного приложения "Дия", уже составлено 20 админпротоколов.

В пресс-службе Нацполиции также напомнили, что за серьезные нарушения, которые приводят к вспышке вируса, может наступить уголовная ответственность и напомнили, что в Тернопольской области, где была установлена вспышка коронавируса на территории нескольких сел, открыто уголовное производство по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний).

В Нацполиции подчеркнули, что полицейские, органы местной власти и соответствующие службы продолжают реагировать на жалобы о нарушениях карантина, а также самостоятельно выявлять нарушителей.

В Национальной полиции призвали украинцев не пренебрегать своим собственным здоровьем, здоровьем других людей и соблюдать карантинные ограничения. При этом в полиции напомнили, что постановление Кабмина об ограничительных мерах в связи с недопущением распространения коронавируса еще действует, и нарушители привлекаются к ответственности.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости установления причин роста заболеваемости Covid-19 в Украине, а также соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в случае, если количество заболевших на 100 тыс. населения в Киеве превысит отметку в 24 случая, в столице могут вернуть часть карантинных ограничений. При этом Кличко обратился к правоохранителям с просьбой более строго контролировать соблюдение карантинных ограничений организациями, предприятиями и гражданами.