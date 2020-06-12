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18:33 12.06.2020

24 украинских воина ранены за неделю в Донецкой области из-за значительного усиления вражеского огня

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24 украинских воина ранены за неделю в Донецкой области из-за значительного усиления вражеского огня

В течение прошлой недели в Донецкой области незаконные вооруженные формирования РФ 15 раз нарушали режим прекращения огня, в результате чего ранения получили 24 украинских военнослужащих, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Зафиксировано 15 обстрелов. В частности, в период с 4 по 11 июня боевики били по позициям ВСУ, расположенным возле пгт. Луганское, Мироновский и Новолуганское Бахмутского района, с.Водяное Волновахского района, с.Павлополь и Чермалык Волновахского района, а также вблизи городов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка. Вследствие вражеских обстрелов со стороны НВФ РФ 24 украинских защитника получили ранения различной степени тяжести", - сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Кроме того, в г.Красногоровка в результате артобстрела поврежден жилой дом.

"По фактам преступных действий российских оккупантов прокуратурой внесены сведения в Реестр погибших и раненых лиц, и поврежденной в результате боевых действий в Донецкой области инфраструктуры и в Единый реестр досудебных расследований - по ч.ч. 1, 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что на прошлой неделе в результате вражеских атак из артиллерийской и снайперского оружия ранены 3 украинских военных.

Теги: #всу #оос #обстрелы #облпрокуратура
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