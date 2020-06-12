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18:30 12.06.2020

ГБР завершило досудебное расследование в отношении экс-пограничников, причастных к незаконному задержанию Саакашвили во время перемещения в Польшу

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ГБР завершило досудебное расследование в отношении экс-пограничников, причастных к незаконному задержанию Саакашвили во время перемещения в Польшу

Следователи Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора, завершили досудебное расследование в отношении двух бывших должностных лиц Государственной пограничной службы Украины по факту превышения власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа.

Как сообщает пресс-служба ГБР, по данным следствия, в 2018 году бывшие чиновники были причастны к организации и осуществлению незаконного задержания экс-президента Грузии Михеила Саакашвили во время его реадмиссии в Республику Польша.

"Относительно других чиновников органов государственной власти, причастных к совершению указанного уголовного преступления досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщалось, в июле 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева, после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника о лишении Сакашвили гражданства Украины. Уже 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.

В начале октября Саакашвили сообщил, что намерен пожаловаться на Порошенко в Генпрокуратуру из-за высылки из Украины в феврале 2018 года.

20 ноября Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу Саакашвили по делу по его иску к Госпогранслужбе, Миграционной службе, Министерству внутренних дел о признании незаконными и отмене решения и совершения действий по его реадмиссии в Польшу.

7 февраля следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий бывшим руководителям подразделений Государственной пограничной службы Украины.

"Следствием установлено, что бывший руководитель департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы Украины и отдельного отдела Администрации Государственной пограничной службы Украины, организовали незаконное задержание Михаила Саакашвили и его перемещения в Республику Польша в феврале 2018 года", - сообщает пресс-служба ГБР.

Теги: #расследование #гбр #саакашвили #пограничники
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