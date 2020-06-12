Российские наемники в пятницу 4 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники с начала суток, 12 июня, 4 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82-мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские воины в ответ использовали дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле н.п.Верхнеторецкое противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также вблизи н.п.Авдеевки враг применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Кроме того, украинских защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле н.п.Луганского враг дважды обстрелял из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил нет", - отметили в ООС.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.