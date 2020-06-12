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16:49 12.06.2020

Львовская область не ослабляет карантин

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Львовская область не ослабляет карантин

Областная комиссия по вопросам ЧС и ТЭБ приняла решение не ослаблять уровень карантина во Львовской области, заявил на брифинге заместитель главы Львовской ОГА Тарас Грень.

"Принимая во внимание уровень инцидентности, который в области превышает 21 комиссия на сегодняшнем заседании не приняла решение о послаблении карантинных мер", – сказал Грень.

По его словам, следующее заседание комиссии назначено на пятницу, 19 июня.

Как сообщалось, за минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 112 человек.

Теги: #карантин #львовская_область
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