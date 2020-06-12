События

16:07 12.06.2020

У Шевченковского райсуда между группой поддержки активиста Стерненко и полицейскими произошли столкновения

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У Шевченковского райсуда между группой поддержки активиста Стерненко и полицейскими произошли столкновения

Столкновения активистов с представителями правоохранительных органов произошли у входа в здание Шевченковского районного суда Киева, который в пятницу, как ожидается, рассмотрит вопрос об избрании меры пресечению общественному активисту Сергею Стерненко.

Сначала прибывшие в здание суда активисты требовали впустить их в зал судебных заседаний скандируя "Пропускай", однако после начавшейся толчеи прибыли сотрудники спецназа и начали вытеснять людей из здания суда.

В то же самое время возле здания суда проходит митинг, несколько его участников зажгли фаеры и бросили дымовые шашки.

Как сообщалось, в четверг Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался. По версии следствия, действия Стерненко были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.

Теги: #полиция #стерненко #активисты
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