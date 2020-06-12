События

14:52 12.06.2020

Информация о возможном ограничении пропуска на границе с Польшей не соответствует действительности – Госпогранслужба

2 мин читать
Информация о возможном ограничении пропуска на границе с Польшей не соответствует действительности – Госпогранслужба

Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию о возможном ограничении пропуска на границе с Польшей.

"В сети распространяется информация о намерении украинской стороной с 15 июня закрыть пункты пропуска на границе с Республикой Польша. В частности некоторые интернет-издания опубликовали "новость" со ссылкой на письмо Союза фруктопроизводителей Польши в органы власти этой страны, якобы украинская сторона закрывает пропуск на границе с Польшей с 15 июня", - указывается в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы в соцсети Facebook.

Как отмечается в сообщении, Госпогранслужба не получала никаких решений высших органов власти, в компетенцию которых входит принятие таких решений, касательно необходимости прекращения или ограничения пропуска.

"Наоборот, с 20 мая (распоряжением правительства от 20.05.2020 № 589-р) украинская власть приняла дополнительное решение о возобновлении работы ряда пунктов пропуска в дополнение к тем, которые функционировали, в том числе: на границе с Польшей - 6, Словакией - 2 , Венгрией - 4, Румынией - 7 и Молдовой - 46, для морского сообщения – 1", - сообщает Госпогранслужба.

На данный момент работают более 170 пунктов пропуска с разными видами сообщения, в том числе на границе с Польшей - для автомобильного сообщения "Краковец – Корчева" "Рава-Русская – Хребенне" и "Ягодин – Дорохуск", а также пункт пропуска "Шегини – Медыка" - для пешеходного сообщения.

Некоторые другие пункты пропуска, открытие украинской стороной, не функционируют из-за ограничений, введенных смежной стороной. Госпогранслужба готова начать осуществление пропускных операций в автомобильных пунктах пропуска "Смильница – Кросценко", "Угринов – Долгобычув", "Грушев – Будомеж" и "Устилуг – Зосин" сразу, как только смежная сторона возобновит пропуск.

Теги: #госпогранслужба #польша #граница
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:29 12.06.2020
Кабмин разрешил экскурсии группами до 50 человек и определил критерии пересечения границы

Кабмин разрешил экскурсии группами до 50 человек и определил критерии пересечения границы

04:10 12.06.2020
Пограничники с помощью техники приступили к инженерно-техническому обустройству границы

Пограничники с помощью техники приступили к инженерно-техническому обустройству границы

10:51 11.06.2020
Украинцы за 3 года "безвиза" совершили почти 49 млн поездок в страны ЕС - Госпогранслужба

Украинцы за 3 года "безвиза" совершили почти 49 млн поездок в страны ЕС - Госпогранслужба

10:16 11.06.2020
Степанов: для въезда в Украину у иностранцев должен быть страховой полис

Степанов: для въезда в Украину у иностранцев должен быть страховой полис

15:52 10.06.2020
Российские наемники заблокировали пропуск граждан через линию разграничения на Донбассе в среду

Российские наемники заблокировали пропуск граждан через линию разграничения на Донбассе в среду

09:37 10.06.2020
Возле КПВВ на линии разграничения за несколько часов до возобновления работы начали создаваться очереди

Возле КПВВ на линии разграничения за несколько часов до возобновления работы начали создаваться очереди

17:18 09.06.2020
Словакия открывает границы для 16 стран Европы

Словакия открывает границы для 16 стран Европы

15:46 09.06.2020
КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка" заработают с 10 июня, но пропуск лиц украинской стороной не гарантирует возможность пересечения линии разграничения - Госпогранслужба

КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка" заработают с 10 июня, но пропуск лиц украинской стороной не гарантирует возможность пересечения линии разграничения - Госпогранслужба

15:36 09.06.2020
Польша передала военному госпиталю в Киеве медицинское оборудование для борьбы с COVID-19

Польша передала военному госпиталю в Киеве медицинское оборудование для борьбы с COVID-19

14:19 08.06.2020
Иностранный велосипедист задержан во Львовской области за незаконное пересечение границы

Иностранный велосипедист задержан во Львовской области за незаконное пересечение границы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У Шевченковского райсуда между группой поддержки активиста Стерненко и полицейскими произошли столкновения

Суд одобрил принудительный привод Мангера на заседание для избрания меры пресечения

Зеленский заявил о необходимости установления причин роста заболеваемости Covid-19 в Украине

КС признал неконституционной статью УК об ответственности судей за заведомо неправосудные приговоры

Супруга Зеленского сообщила, что у нее положительный результат теста на коронавирус, у президента Украины - отрицательный

ПОСЛЕДНЕЕ

У Шевченковского райсуда между группой поддержки активиста Стерненко и полицейскими произошли столкновения

Суд одобрил принудительный привод Мангера на заседание для избрания меры пресечения

Зеленский поручил докладывать ему о ситуации, сложившейся в западных областях в связи с непогодой

Киев и еще 9 регионов Украины не готовы к смягчению карантинных ограничений – совещание у Зеленского

Зеленский заявил о необходимости установления причин роста заболеваемости Covid-19 в Украине

КС признал неконституционной статью УК об ответственности судей за заведомо неправосудные приговоры

Супруга Зеленского сообщила, что у нее положительный результат теста на коронавирус, у президента Украины - отрицательный

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины, потерь нет

В Украину в 2019г через т. н. "ЛНР"и "ДНР" и прифронтовые зоны несанкционированно ввезли более 300 тыс. тонн картофеля

В Луганской области нет ни одного медика заболевшего Сovid-19, но ситуация в местах обсервации удручающая

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА