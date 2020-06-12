Информация о возможном ограничении пропуска на границе с Польшей не соответствует действительности – Госпогранслужба

Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию о возможном ограничении пропуска на границе с Польшей.

"В сети распространяется информация о намерении украинской стороной с 15 июня закрыть пункты пропуска на границе с Республикой Польша. В частности некоторые интернет-издания опубликовали "новость" со ссылкой на письмо Союза фруктопроизводителей Польши в органы власти этой страны, якобы украинская сторона закрывает пропуск на границе с Польшей с 15 июня", - указывается в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы в соцсети Facebook.

Как отмечается в сообщении, Госпогранслужба не получала никаких решений высших органов власти, в компетенцию которых входит принятие таких решений, касательно необходимости прекращения или ограничения пропуска.

"Наоборот, с 20 мая (распоряжением правительства от 20.05.2020 № 589-р) украинская власть приняла дополнительное решение о возобновлении работы ряда пунктов пропуска в дополнение к тем, которые функционировали, в том числе: на границе с Польшей - 6, Словакией - 2 , Венгрией - 4, Румынией - 7 и Молдовой - 46, для морского сообщения – 1", - сообщает Госпогранслужба.

На данный момент работают более 170 пунктов пропуска с разными видами сообщения, в том числе на границе с Польшей - для автомобильного сообщения "Краковец – Корчева" "Рава-Русская – Хребенне" и "Ягодин – Дорохуск", а также пункт пропуска "Шегини – Медыка" - для пешеходного сообщения.

Некоторые другие пункты пропуска, открытие украинской стороной, не функционируют из-за ограничений, введенных смежной стороной. Госпогранслужба готова начать осуществление пропускных операций в автомобильных пунктах пропуска "Смильница – Кросценко", "Угринов – Долгобычув", "Грушев – Будомеж" и "Устилуг – Зосин" сразу, как только смежная сторона возобновит пропуск.