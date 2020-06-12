События

14:36 12.06.2020

КС признал неконституционной статью УК об ответственности судей за заведомо неправосудные приговоры

2 мин читать
КС признал неконституционной статью УК об ответственности судей за заведомо неправосудные приговоры

Конституционный суд Украины 11 июня принял решение по делу по конституционному представлению 55 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины ст. 375 Уголовного кодекса и признал оспариваемую статью неконституционной, сообщает пресс-службы КС.

"Авторы ходатайства отмечали, что сочетание слов "заведомо неправосудного" является оценочным, его содержание законодательно не определено, не обеспечивает прогнозируемость применения оспариваемой нормы Кодекса. По мнению народных депутатов Украины, статья 375 Кодекса противоречит принципу верховенства права, нарушает требования ряда статей Основного Закона Украины", - указывается в сообщении.

КС пришел к выводу, что в ст. 375 УК Украины не установлены критерии, по которым можно установить, какой приговор, решение или постановление является "неправосудным", а также не раскрыт смысл словосочетания "заведомо неправосудный", что может привести к неоднозначному пониманию состава преступления, квалификация которого осуществляется по этой норме.

Судьи также подчеркнули, что уголовный закон должен соответствовать требованиям юридической определенности, ясности, недвусмысленности и прогнозируемости. Юридическая неопределенность ст. 375 нивелирует конституционные предписания касательно независимости судей.

"Учитывая изложенное, Конституционный Суд Украины установил, что статья 375 Кодекса противоречит принципу верховенства права, а именно такому его элементу, как юридическая определенность, и не согласуется с принципами независимости судей, обязательности судебного решения, а следовательно, противоречит ч. 1 ст. 8, ч. 1, 2 ст. 126, ч. 1, п. 9 ч. 2 ст. 129 Конституции Украины", - указывается в сообщении.

Согласно решению КС, утрата силы статьи откладывается на шесть месяцев со дня принятия решения. Верховная Рада должна привести нормативное регулирование, установленное этой статьей, в соответствие с Конституцией Украины и этим решением.

Решение КС является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.

Теги: #судьи #конституционный_суд #приговор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:46 12.06.2020
В КС поступило представление о конституционности закона о банках, необходимого для сотрудничества с МВФ

В КС поступило представление о конституционности закона о банках, необходимого для сотрудничества с МВФ

13:56 27.05.2020
В КС поступило представление депутатов о неконституционности закона о предотвращении «законодательного спама»

В КС поступило представление депутатов о неконституционности закона о предотвращении «законодательного спама»

11:48 23.05.2020
Двое судей, в том числе судья Верховного суда, отстранены от осуществления правосудия

Двое судей, в том числе судья Верховного суда, отстранены от осуществления правосудия

02:42 23.05.2020
В Донецкой области впервые объявлен приговор за пропаганду войны

В Донецкой области впервые объявлен приговор за пропаганду войны

18:11 22.05.2020
Двое судей, в том числе судья Верховного суда, отстранены от осуществления правосудия из-за историй с управлением автомобилем в нетрезвом виде

Двое судей, в том числе судья Верховного суда, отстранены от осуществления правосудия из-за историй с управлением автомобилем в нетрезвом виде

16:17 20.05.2020
В КС поступило конституционное представление относительно конституционности указа Порошенко о назначении директора НАБУ

В КС поступило конституционное представление относительно конституционности указа Порошенко о назначении директора НАБУ

18:10 05.05.2020
"Слуга народа" просит КС растолковать слова "достойные условия жизни" из преамбулы Конституции

"Слуга народа" просит КС растолковать слова "достойные условия жизни" из преамбулы Конституции

15:42 04.05.2020
В КС поступило представление о признании неконституционным закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"

В КС поступило представление о признании неконституционным закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"

15:29 29.04.2020
КС по делу о неприкосновенности депутатов перешел к закрытой части пленарного заседания

КС по делу о неприкосновенности депутатов перешел к закрытой части пленарного заседания

02:29 24.04.2020
Высказывания и угрозы адвоката Добоша по делу Кузьменко в адрес судей стали основанием для открытия уголовного производства

Высказывания и угрозы адвоката Добоша по делу Кузьменко в адрес судей стали основанием для открытия уголовного производства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Супруга Зеленского сообщила, что у нее положительный результат теста на коронавирус, у президента Украины - отрицательный

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины, потерь нет

Зеленский подписал указы о смене главы Запорожской ОГА

Работа КПВВ на админгранице с Крымом возобновляется с 15 июня, обязательная обсервация отменяется

Киев усилит карантинные ограничения, если уровень заболеваемости превысит 24 случая на 100 тыс. человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Супруга Зеленского сообщила, что у нее положительный результат теста на коронавирус, у президента Украины - отрицательный

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины, потерь нет

В Украину в 2019г через т. н. "ЛНР"и "ДНР" и прифронтовые зоны несанкционированно ввезли более 300 тыс. тонн картофеля

В Луганской области нет ни одного медика заболевшего Сovid-19, но ситуация в местах обсервации удручающая

Зеленский подписал указы о смене главы Запорожской ОГА

Учасникам ЗНО не проводитимуть експрес-тестування на коронавірус

Участникам ВНО не будут проводить экспресс-тестирование на коронавирус

ГБР провело обыск в офисе Saga Development – гендиректор компании

Минреинтеграции предлагает разрешить проходить КПВВ на Донбассе в утренние и вечерние часы

Работа КПВВ на админгранице с Крымом возобновляется с 15 июня, обязательная обсервация отменяется

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА