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14:15 12.06.2020

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины, потерь нет

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Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины, потерь нет

С начала текущих суток, 12 июня, российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил 4 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает Министерство обороны Украины.

На луганском направлении в период с 5:00 до 7:00 российские наемники дважды обстреляли позиции подразделений ОС в районе Луганского, используя минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На донецком направлении из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял позиции украинских войск в районе Верхнеторецкого. Позже в районе Авдеевки применялись ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

На все обстрелы подразделения ОС открывали огонь в ответ из имеющихся огневых средств. Потери противника уточняются.

Среди украинских военнослужащих потерь в результате обстрелов нет.

Теги: #всу #оос #минобороны
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