В Украину в 2019г через т. н. "ЛНР"и "ДНР" и прифронтовые зоны несанкционированно ввезли более 300 тыс. тонн картофеля

Через так называемые "ЛНР" и "ДНР" и прифронтовые зоны в Украину в прошлом году несанкционированно ввезено более 300 тыс. тонн картофеля, сообщила исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля (УАПК) Оксана Руженкова.

"В государстве усердно замалчивают вопрос несанкционированного ввоза продуктов питания через территорию "ДНР", "ЛНР" и прифронтовые зоны. За прошлый сезон цифра импорта одного только картофеля была шокирующая - более 300 тыс. тонн. В их числе и семенной картофель. Обычно несертифицированные семена попадают в Украину под видом обычного столового картофеля без надлежащих фитосанитарных документов и проверок", - сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Проблема, по словам Руженковой, не только в демпинге (за российский семенной картофель в Украине в этом году просили 6-7 грн/кг, за украинский - 12-18 грн/кг), а прежде всего в разнице технологий выращивания и качества посадочного материала.

"Страны ЕАЭС взяли курс на развитие собственной селекции и для ее популяризации ограничили доступ на рынок более производительных европейских сортов. При отсутствии выбора фермеры Таможенного союза выращивают несовершенные эксперименты своих селекционеров, и именно этот непроверенный посадочный материал появится на картофельных полях мелких производителей Украины. Подобные посадки представляют серьезную фитосанитарную угрозу для украинских профессиональных картофельных хозяйств, которым придется окончательно похоронить надежду на экспорт продукции хоть куда-нибудь", - отметила исполнительный директор ассоциации.

Еще одной серьезной проблемой, по мнению эксперта, является дефицит овощей собственного производства. В последние пять лет после закрытия российского рынка для украинских овощей в рамках продуктового эмбарго украинское промышленное овощеводство активно сворачивалось.

"По мнению аналитиков и представителей власти, рыночные отношения должны были повлиять на отрасль и производители сами бы ощутили емкость внутреннего рынка и удовлетворяли бы его потребности сполна. Однако убыточность бизнеса в условиях отсутствия какой-либо государственной помощи, отток сезонных рабочих на заработки в страны ЕС привели к тотальному отказу производителей от овощеводства и переходу на более рентабельные зерновые и масличные культуры", - отметила исполнительный директор УАПК.

Потеря сырьевой базы и падение платежеспособности украинцев, указывает эксперт, привели к закрытию более 20 перерабатывающих консервных заводов. Дефицит овощей отечественного производства в 2019 году в стране достиг 40%, что в денежном выражении составило $253 млн.

"В картофелеводстве ситуация патовая: ежегодно промпредприятия заявляют о готовности или закрыться, или перепрофилировать хозяйства под производство других культур. Немало профессиональных хозяйств, понимая, что после сезона высоких цен следует ценовое "дно", сократило производственные площади или переориентировалось на выращивание чипсовых сортов картофеля. Они знают, что сотрудничать с перерабатывающими предприятиями по предварительно заключенным контрактам спокойнее, чем ждать по 30-40 суток, а в отдельные годы - по 10 месяцев возврата денег от супермаркетов", - пояснила Руженкова.

Кроме того, сказала она, хранить картофель профессиональным производителям особенно негде. "Из ранее действующих 650 тыс. тонн мощностей реально работающими после периода активного сворачивания рынка остались 350 тыс. тонн. И это при том, что базовая потребность Украины в картофелехранилищах - более 1,5 млн тонн".

Для решения накопленных за годы проблем УАПК призывает правительство создать рабочую группу по развитию овощеводства и картофелеводства при Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства, которая поможет выработать стратегию по защите национальных интересов производителей и решить актуальные проблемы в отрасли.

Овощеводы и картофелеводы надеются на совместную с профильным министерством и депутатами аграрного парламентского комитета наработку механизма господдержки на 2021-2023 гг. В ее рамках они просят предусмотреть возмещение 25% стоимости строительства овоще- и картофелехранилищ; по 20% - на приобретение и установку оборудования для доработки (сортировочные линии, мойки, нарезки, фасовки, веса и т.п.), систем орошения и сертифицированных семян как отечественных, так и мультиплицированных импортных.