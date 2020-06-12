События

13:50 12.06.2020

В Луганской области нет ни одного медика заболевшего Сovid-19, но ситуация в местах обсервации удручающая

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В подконтрольных правительству районах Луганской области нет ни одного медицинского работника, заболевшего коронавирусной болезнью Сovid-19, заявляет глава правления Благотворительного фонда (БФ) "Восток SOS" Юлия Красильникова.

"Ни один медицинский работник в Луганской области на сегодняшний день не заболел", - сообщила Красильникова во время презентации результатов работы мониторинговой группы в Луганской области за май в пятницу.

Она подчеркнула, что медицинский персонал постоянно повышает свою квалификацию, проходит обучение и существует отработанный алгоритм действий работы с пациентами, чтобы обеспечить максимальную защиту и безопасность медицинского персонала.

Как отметил исполнительный директор БФ "Восток SOS" Константин Реуцкий, проведенный мониторинг показал, что медики при лечении в интересах пациентов отклоняются от протоколов и потому стоимость медикаментов ложится на плечи заболевшего.

"В протоколах намного меньше эффективных препаратов. Все, чего нет в протоколе, медики назначают, действуя в интересах пациентов, но это приходится скрывать. И если этого нет в протоколе лечения, то стоимость такого лечения полностью лежит на пациентах и их родственниках. Иногда эта стоимость составляет от полутора до пяти тысяч гривень на день, то есть лечение намного дороже", - рассказал Реуцкий.

По словам координатора программ мониторинга и документирования нарушений прав человека БФ "Восток SOS" Евгения Васильева, удручающее впечатление осталось от всех восьми мест обсервации Луганской области, где находятся люди, которые пересекли госграницу или линию разграничения с ОРДЛО и не имеют возможности пройти самоизоляцию или установить приложения "Дия".

Васильев рассказал, четыре места обсервации, находящиеся в медучреждениях области, не соответствуют требованиям постановления главного санитарного врача, находятся в непригодном состоянии, требуют ремонта, почти во всех нет горячей воды.

По его словам, в местах обсервации, находящихся в гостиницах и хостеле, тоже нет необходимых условий, а кое-где персонал даже не знает, что их помещения являются местом обсервации.

Васильев отметил, что в хостеле в Рубежном хорошие условия, однако те, кто проходят обсервацию, вынуждены "сами обеспечивать себе процесс питания". По его словам, питание должна обеспечивать местная власть, которой для этих целей не выделили денег.

Теги: #коронавирус #луганская_область
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