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13:50 12.06.2020

Зеленский подписал указы о смене главы Запорожской ОГА

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Зеленский подписал указы о смене главы Запорожской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Виталия Туринка с должности главы Запорожской областной государственной администрации (ОГА) и назначении вместо него Виталия Боговина.

Указ об увольнении №220/2020 был обнародован на сайте президента в пятницу, но датируется 11 июня.

"Уволить Туринка Виталия Викторовича с должности главы Запорожской областной государственной администрации согласно с поданным им заявлением", - указывается в тексте документа.

Также был опубликован указ №221/2020 о назначении нового главы ОГА.

"Назначить Боговина Виталия Викторовича главой Запорожской областной государственной администрации", - сообщается в указе.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины согласовал смену главы Запорожской ОГА 20 мая.

Виталий Боговин родился 17 августа 1969 года в Запорожской области, работал директором ЧП "Бизон-Тех 2006", на выборах в Верховную Раду в 2019 году был кандидатом в депутаты по 78-му округу от партии "Слуга народа".

Теги: #запорожская_ога #указ #зеленский
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Интерфакс-Украина
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