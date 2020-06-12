Участникам ВНО не будут проводить экспресс-тестирование на коронавирус

И.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко заявляет, что участникам внешнего независимого оценивания (ВНО) с повышенной температурой не будут проводить экспресс-тестирование на коронавирус на пунктах тестирования.

"Быстрый тест на пунктах тестирования делать не будут, так как обеспечить такое количество пунктов тестирования, которые смогут осуществить правильное экспресс-тестирование, сей час невозможно", - сказал Бойко на брифинге об условиях проведения ВНО в 2020 году, отвечая на вопрос, будут ли тестировать участников тестирования с повышенной температурой.

По его словам, в ведомстве понимают, что у детей может быть температура, которая не связана с коронавирусом, а является симптомом других болезней, которые не несут угрозы окружающим. Таким лицам необходимо взять с собой справки от семейных врачей, что у них температура может колебаться выше допустимых норм, чтобы их допускали на пункты тестирования.

По словам Бойко, в 2020 году на основную сессию ВНО зарегистрировалось 379 тыс 493 человека, которые будут сдавать 1 млн 227 тыс 154 тестирования.

Оценивание будет проходить в 5 тыс 188 пунктов тестирования, в которых будет задействовано 82 тыс 890 аудиторий.

Отмечается, что все пункты тестирования будут вовремя обеспечены всем, что предусмотрено протоколами Министерства здравоохранения: медицинскими масками для участников, инструкторов и медиков, бесконтактными термометрами (пирометрами), дезинфицирующими средствами для рук, дезинфицирующими средствами для обработки поверхностей, изоляционными медицинскими халатами и защитными щитками для медиков.

Пробное ВНО в Украине состоится 15 и 17 июня. Тестирование по математике основной сессии состоится 25 июня, по украинскому языку и литературе - 30 июня, по физике - 2 июля, по испанскому, немецкому и французскому языкам - 6 июля, по английскому языку - 7 июля, по истории Украины - 9 июля, по биологии - 13 июля, по географии - 15 июля. Дополнительная сессия ВНО запланирована с 23 июля по 11 августа.