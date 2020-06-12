Минреинтеграции предлагает разрешить проходить КПВВ на Донбассе в утренние и вечерние часы

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины инициирует обращение к командованию Операции Объединенных сил (ООС) с целью изменения расписания работы пунктов въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

"Цель - изменить время работы пунктов с учетом погодных условий и солнечной активности. Длительное пребывание на открытом воздухе под солнцем может нанести ущерб гражданам, особенно тем, которые имеют хронические болезни. Предлагается разрешить пересекать границу в утренние и вечерние часы, но с обязательным соблюдением всех противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в Украине в настоящее время действует режим адаптивного карантина.

"Понимая, что за период жестких ограничений на передвижение у людей накопилось много проблем гуманитарного характера, было принято решение с 10 июня возобновить работу КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" в регламентированном режиме. Также правительством было принято решение, которое позволяет детям, направляются на подконтрольную территорию для участия в ВНО, не проходить обсервацию. Аналогичные послабления распространяются и на одного человека, сопровождающего каждого из абитуриентов. Все они при наличии соответствующих документов смогут пересечения линии разграничения", - рассказали в Минреинтеграции.

Как сообщалось, после частичного восстановления пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения в КПВВ в среду время их работы было ограничено с 11.00 до 14.00, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил. В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что желающие пересечь линию разграничения в первый день собрались возле КПВВ уже с 6 часов утра