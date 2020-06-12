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13:08 12.06.2020

Twitter сообщает о блокировке более тысячи аккаунтов, продвигавших "Единую Россию"

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Twitter сообщает о блокировке более тысячи аккаунтов, продвигавших "Единую Россию"

Администрация Twitter сообщила, что заблокировала 1 152 аккаунта, нарушавших правила компании при продвижении российской партии "Единая Россия".

"Речь шла о продвижении партии "Единая Россия" и об атаках против политических противников", - отмечается в заявлении Twitter.

В нем говорится, что эти аккаунты "нарушали правила нашей платформы, в частности, касающиеся проводимого в политических целях кросспостинга (массового распространения в сети одного и того же сообщения - ИФ), который искусственно увеличивал объем потока информации".

В Twitter приняли аналогичные меры в отношении 7 340 аккаунтов, нарушавших правила при выражении поддержки президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

В то же время блокируются более 170 тыс. аккаунтов, связанных с китайскими властями: через эти странички, по мнению Twitter, распространялась не соответствующая действительности информация о протестах в Гонконге, пандемии короанвируса и о некоторых других темах.

Сообщения с выявленных аккаунтов-нарушителей будут переведены в архивы Twitter, отмечают американские СМИ.

Теги: #рф #twitter #аккаунты #сша
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