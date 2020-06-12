В Украине в субботу пройдут дожди, в воскресенье спадет жара

В ближайшие сутки почти везде в Украине пройдут кратковременные дожди с грозами, а днем кое-где в сопровождение града и шквалистого ветра; запад и юг страны окажутся под влиянием теплого воздуха, а остальная территория еще останется в жаркой воздушной массе, сообщил Укргидрометцентр.

В субботу ночью в западных и южных областях, днем на большей части территории страны кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди.

Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°; днем 28-33°, на востоке страны до 36 °, в западных и южных областях 24-29°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 17-22°.

В Киеве в субботу без осадков, только вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 20°, днем 30-32°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 июня самая высокая температура днем была +33,6 в 1946г., самая низкая ночью +4,8 в 1885г.

В воскресенье в Украине - кратковременные дожди, грозы, в северных областях, Карпатах, на Прикарпатье, днем и в Одесской области местами значительные дожди.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем 23-28°, на востоке до 31°, в западных областях 20-25°.

В Киеве в воскресенье кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью 17-19°, днем 24-26°.

12 июня в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 20-25°, в районе Приморского 19°; в Днепре, в пределах Киева, 19°.