На просп. Курбаса в Киеве демонтируют незаконно построенную на дороге часть ТРЦ - Кличко

Киевские городские власти заставили застройщика убрать часть ТРЦ на просп. Леся Курбаса, которая была незаконно возведена на проезжей части, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Как только появилась информация, город сразу направил на строительство комиссию с проверкой. Работники ДЭУ Святошинского района выявили нарушения границ строительства. Поэтому руководство коммунальной корпорации "Киевавтодор" обратилось к Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, прокуратуре столицы и полиции по реагированию на правонарушение", - сообщил Кличко на онлайн пресс-конференции в пятницу.

По итогам проверки было установлено, что в результате действий застройщика повреждена проезжая часть, на дорожное покрытие установлена монолитная железобетонная опора.

"Заказчик строительства не получал и не мог получить согласование строить на дороге! К тому же, специалистов "Киевавтодора" сначала не допустили на объект для осмотра и оценки нанесенного городу ущерба. И застройщик сначала отказывался убрать конструкцию. Но после некоторых аргументов относительно возможных "перспектив" город заставил застройщика согласиться и убрать произведение строительного "креатива" с дороги. За свой счет. Вчера под вечер застройщик начал работы по демонтажу конструкции с проезжей части. И также восстановит там дорогу", - подчеркнул Кличко.