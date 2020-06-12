Кличко расценивает решение о необязательности прохождения ВНО в Киеве как взвешенное и правильное

Столичные власти вправе принимать решение о необязательности прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО) для тех выпускников, которые не собираются в этом году поступать в высшие учебные заведения Украины, и такое решение в нынешней эпидемиологической ситуации является взвешенным, заявляет мэр Киева Виталий Кличко.

"Как я говорил, город приняло решение о необязательном прохождении ВНО для тех выпускников, которые не собираются в этом году поступать в высшие учебные заведения Украины. Подчеркну, столичная власть имеет право принимать такое решение. И руководствуемся мы исключительно тем, что заботимся о здоровье и безопасность наших детей и педагогов. Потому что эпидемиологическая ситуация сложная. И это должны понять и в Министерстве образования", - сказал Кличко на онлайн-пресс-конференции в пятницу.

Мэр напомнил, что на прошлой неделе коронавирус обнаружили у директора столичной школы №197 в Святошинском районе. "Больную госпитализировали в больницу. Состояние здоровья женщины - средней тяжести. У ее мужа обнаружили воспаление легких. Госпитализированы также ее сын и бабушка", - добавил Кличко.

Установили, что директор контактировала с почти сотней сотрудников своей школы, несколькими сотрудниками районного управления образования и с руководителями пяти школ. Также среди контактных лиц обнаружили 52 ученика 11-х классов, работавших в консультативных группах по подготовке к ВНО, и 15 родителей будущих первоклассников.

"К пробному ВНО, который состоится 15 и 17 июня, из этих учеников будут допущены только те, у которых ПЦР-тест будет отрицательный", - рассказал мэр, добавив, что тестирование проведут в это воскресенье; сделают его и другим контактным лицам.

Всех, кто контактировал с директором школы №197, отправили на самоизоляцию. В помещении школы осуществляют усиленную дезинфекцию. В трех из пяти школ, с руководителями которых контактировала больная, планируют проводить внешнее независимое оценивание.

"Также на этой неделе коронавирус обнаружили у учителя школы №253 и учителя гимназии №154 в Святошинском районе города. Сейчас устанавливают лиц, общавшихся с этими учителями. Всех отправляют на самоизоляцию и сделают тесты", - рассказал он.

"Как видите, ситуация непростая. И я убежден, чтобы не рисковать и не подвергать опасности выпускников, решение о необязательности составления ВНО - взвешенное и правильное", - подчеркнул Кличко.