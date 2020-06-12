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12:27 12.06.2020

Показатель тестирования киевлян на коронавирус превышает норму в 6 раз – Кличко

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Показатель тестирования киевлян на коронавирус превышает норму в 6 раз – Кличко

Показатель тестирования киевлян на коронавирус составляет более 72 на 100 тысяч жителей города при норме не менее 12 на 100 тысяч населения, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции в пятницу.

"Показатель тестирования в столице сегодня - самый высокий в Украине и составляет более 72 тестов на 100 тысяч жителей города", - подчеркнул Кличко.

Он добавил, что исследования ПЦР-тестов делают еще в 4 коммунальных медучреждениях, а также в частных клиниках и государственных медицинских учреждениях. В частности, мобильные бригады медиков с начала работы отобрали почти 21 тысяч образцов биоматериала для исследования.

"Мы увеличили количество тестирований на Covid-19. И не потому, что раньше не было тест-систем. А потому что все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса и воспалением легких. Только "Киевский лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины сделал почти 35 тысяч исследований ПЦР-тестов", - сообщил Кличко.

Теги: #киев #тестирование #кличко #коронавирус
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