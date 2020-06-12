События

12:26 12.06.2020

В Киеве за сутки 95 новых случаев Covid-19, один умер, 79 выздоровели – Кличко

1 мин читать
В Киеве за сутки 95 новых случаев Covid-19, один умер, 79 выздоровели – Кличко

За минувшие сутки количество пациентов с подтвержденным Covid-19 в Киеве выросло на 95 человек (на 4 случая больше, чем сутками ранее), среди которых 16 медиков, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Один человек умер. По состоянию на сегодня в столице уже 3766 подтвержденных случаев заболевания Covid-19", - заявил он на онлайн пресс-конференции в пятницу.

Среди заболевших 50 женщин в возрасте от 20 до 83 лет, 36 мужчин в возрасте от 24 до 68 лет, и 9 детей – четыре девочки в возрасте от младенца меньше одного месяца до 17 лет и пять мальчиков от одного года до 13 лет.

В медучреждения госпитализированы 13 пациентов, остальные – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 79 человек. Всего коронавирус преодолели 1132 жителя Кива.

Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 24, в Дарницком – 23, и в Оболонском районе – 11 случаев.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:39 12.06.2020
На просп. Курбаса в Киеве демонтируют незаконно построенную на дороге часть ТРЦ - Кличко

На просп. Курбаса в Киеве демонтируют незаконно построенную на дороге часть ТРЦ - Кличко

12:31 12.06.2020
Кличко расценивает решение о необязательности прохождения ВНО в Киеве как взвешенное и правильное

Кличко расценивает решение о необязательности прохождения ВНО в Киеве как взвешенное и правильное

12:27 12.06.2020
Показатель тестирования киевлян на коронавирус превышает норму в 6 раз – Кличко

Показатель тестирования киевлян на коронавирус превышает норму в 6 раз – Кличко

12:26 12.06.2020
Киев усилит карантинные ограничения, если уровень заболеваемости превысит 24 случая на 100 тыс. человек

Киев усилит карантинные ограничения, если уровень заболеваемости превысит 24 случая на 100 тыс. человек

11:28 12.06.2020
8,9 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 183 умерших

8,9 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 183 умерших

11:22 12.06.2020
За время эпидемии COVID-19 зафиксировано около 2,2 тыс. нарушений режима самоизоляции - Степанов

За время эпидемии COVID-19 зафиксировано около 2,2 тыс. нарушений режима самоизоляции - Степанов

10:45 12.06.2020
Заполняемость коек для лечения COVID-19 в Киеве за 11 дней выросла почли на треть – Степанов

Заполняемость коек для лечения COVID-19 в Киеве за 11 дней выросла почли на треть – Степанов

10:05 12.06.2020
Киев установил два температурных рекорда за двое суток

Киев установил два температурных рекорда за двое суток

09:52 12.06.2020
Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 10 областях – СНБО

Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 10 областях – СНБО

09:27 12.06.2020
За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 112 человек

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 112 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Работа КПВВ на админгранице с Крымом возобновляется с 15 июня, обязательная обсервация отменяется

Киев усилит карантинные ограничения, если уровень заболеваемости превысит 24 случая на 100 тыс. человек

Кабмин разрешил с 15 июня открыть пункты пропуска во всех аэропортах Украины

Минобороны Украины разрабатывает программу перехода на современные виды вооружений – Таран

У диппредставительств РФ в разных городах Украины разместили билборды с гербом контрразведки СБУ и патриотический мурал

ПОСЛЕДНЕЕ

Минреинтеграции предлагает разрешить проходить КПВВ на Донбассе в утренние и вечерние часы

Работа КПВВ на админгранице с Крымом возобновляется с 15 июня, обязательная обсервация отменяется

Twitter сообщает о блокировке более тысячи аккаунтов, продвигавших "Единую Россию"

В Украине в субботу пройдут дожди, в воскресенье спадет жара

Кабмин разрешил экскурсии группами до 50 человек и определил критерии пересечения границы

Уголовное преследование политических оппонентов является недопустимым – Киевская митрополия ПЦУ

Кабмин разрешил с 15 июня открыть пункты пропуска во всех аэропортах Украины

Минобороны Украины разрабатывает программу перехода на современные виды вооружений – Таран

Кабмин предлагает ликвидировать 490 существующих районов и создать в Украине 129 новых укрупненных

У диппредставительств РФ в разных городах Украины разместили билборды с гербом контрразведки СБУ и патриотический мурал

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА