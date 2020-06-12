В Киеве за сутки 95 новых случаев Covid-19, один умер, 79 выздоровели – Кличко

За минувшие сутки количество пациентов с подтвержденным Covid-19 в Киеве выросло на 95 человек (на 4 случая больше, чем сутками ранее), среди которых 16 медиков, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Один человек умер. По состоянию на сегодня в столице уже 3766 подтвержденных случаев заболевания Covid-19", - заявил он на онлайн пресс-конференции в пятницу.

Среди заболевших 50 женщин в возрасте от 20 до 83 лет, 36 мужчин в возрасте от 24 до 68 лет, и 9 детей – четыре девочки в возрасте от младенца меньше одного месяца до 17 лет и пять мальчиков от одного года до 13 лет.

В медучреждения госпитализированы 13 пациентов, остальные – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 79 человек. Всего коронавирус преодолели 1132 жителя Кива.

Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 24, в Дарницком – 23, и в Оболонском районе – 11 случаев.