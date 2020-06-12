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12:14 12.06.2020

Кабмин разрешил с 15 июня открыть пункты пропуска во всех аэропортах Украины

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Кабмин разрешил с 15 июня открыть пункты пропуска во всех аэропортах Украины

Кабинет министров Украины разрешил с 15 июня открыть пункты пропуска и контроля в авиасообщении с целью обслуживания рейсов в международном воздушном сообщении.

Соответствующее решение с учетом доработки в однодневный срок принято на заседании правительства в пятницу.

"Фактически мы разрешим открыть пункты пропуска во всех аэропортах, которые были закрыты предыдущим решением. Остались "Ужгород", "Ивано-Франковск", "Тернополь", "Хмельницкий", "Измаил", "Мариуполь", "Кривой Рог", "Сумы", "Ривне", "Озерное", "Черкассы", "Полтава", "Сокольники", - сообщил первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович.

Как отмечается в сообщении Мининфраструктуры, указанное решение также обеспечивает возможность пересечения границы иностранными гражданами.

"Сегодня правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд иностранцам, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение", - отметил министр Владислав Криклий.

Теги: #авиасообщение #аэропорты #кабмин
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