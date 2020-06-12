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12:09 12.06.2020

Минобороны Украины разрабатывает программу перехода на современные виды вооружений – Таран

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Минобороны Украины разрабатывает программу перехода на современные виды вооружений – Таран

Министр обороны Украины Андрей Таран заявляет о разработке в возглавляемом им ведомстве программы перехода на современные виды вооружений, базируемой на научном подходе по оценке угроз и шагов на пути перевооружения Вооруженных сил Украины.

"Разрабатывается программа перехода на современные виды вооружений, которая будет базироваться на научном подходе относительно оценки угроз и шагов, которые осуществляются на пути перевооружения Вооруженных сил. Внедрение этой программы даст возможность адекватно реагировать на современные вызовы и угрозы. В этом контексте необходимо отметить поддержку Министерства обороны Украины нашими иностранными партнерами", - сказал Таран на онлайн-брифинге в пятницу.

Таран подчеркнул, что на протяжении 100 дней работы на должности министра обороны первоочередное внимание было уделено главному заданию - обеспечению высокой обороноспособности страны. Министр назвал достижением создание структуры системы управления Вооруженными силами, совместимой со структурами системы управления государств-членов НАТО.

"Наша цель неизменна - полноправное членство в Альянсе. Ей подчиняется оборонная реформа. Именно в этом направлении развиваются Вооруженные силы Украины. Основные направления оборонной реформы будут отображены в Стратегии военной безопасности Украины и Стратегическом оборонном бюллетене", - сказал он.

Кроме того, Таран обратил внимание на то, что работа Минобороны происходит не только в условиях продолжающейся агрессии РФ, но и во время противодействия пандемии Covid-19. "Тем не менее, нам удалось предотвратить занесение коронавирусной инфекции в подразделения, которые выполняют задания в районе проведения Операции объединенных сил", - отметил он.

Также Таран добавил, что создаются новые каналы коммуникации с обществом, военными и ветеранами военной службы. В частности, завершается опрос общественного мнения о возможных шагах повышения привлекательности военной службы и направлениях усовершенствования социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

Теги: #всу #минобороны #таран #вооружение
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