События

11:57 12.06.2020

Кабмин предлагает ликвидировать 490 существующих районов и создать в Украине 129 новых укрупненных

1 мин читать
Кабмин предлагает ликвидировать 490 существующих районов и создать в Украине 129 новых укрупненных

Кабинет министров предлагает ликвидировать 490 районов, существующих в областях Украины и Автономной Республике Крым, и создать в Украине 129 новых укрупненных районов.

Соответствующие проекты постановления Верховной Рады были приняты на заседании правительства в пятницу.

В частности, предлагается создать 129 новых районов, из них в Житомирской, Николаевской, Черкасской, Волынской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Ровенской областях – по 4 района, в Харьковской и Львовской – по 7, в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Закарпатской, Сумской и Запорожской – по 5, в Тернопольской, Херсонской, Черновицкой – по 3, а в Днепропетровской, Киевской и в Одесской – по 6 районов.

В Луганской и Донецкой областях предлагается создать по 8 районов, при чем 7 из них приходятся на временно оккупированные территории обеих областей, а в Крыму предполагается создать 10 укрупненных районов.

Теги: #районы #украина #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:29 12.06.2020
Кабмин разрешил экскурсии группами до 50 человек и определил критерии пересечения границы

Кабмин разрешил экскурсии группами до 50 человек и определил критерии пересечения границы

12:14 12.06.2020
Кабмин разрешил с 15 июня открыть пункты пропуска во всех аэропортах Украины

Кабмин разрешил с 15 июня открыть пункты пропуска во всех аэропортах Украины

12:01 12.06.2020
Кабмин утвердил обновленную программу действий правительства

Кабмин утвердил обновленную программу действий правительства

11:58 12.06.2020
В составе украинской делегации в Париж поехали Ермак, Резников, Таран, Ткаченко - источник

В составе украинской делегации в Париж поехали Ермак, Резников, Таран, Ткаченко - источник

11:37 12.06.2020
Правительство Украины определило админцентры и утвердило территории 1470 территориальных громад

Правительство Украины определило админцентры и утвердило территории 1470 территориальных громад

10:22 12.06.2020
Украинские гостиничные операторы фиксируют снижение бронирований в высоком сезоне 2020г

Украинские гостиничные операторы фиксируют снижение бронирований в высоком сезоне 2020г

08:16 12.06.2020
В Украине 683 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 426 выздоровели, 16 ранее заболевших умерли

В Украине 683 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 426 выздоровели, 16 ранее заболевших умерли

23:03 11.06.2020
Кулеба: Украина не будет вносить дополнительных изменений в закон об образовании ради компромиссов с Венгрией

Кулеба: Украина не будет вносить дополнительных изменений в закон об образовании ради компромиссов с Венгрией

22:40 11.06.2020
Береговский и Болградский районы будут существовать исключительно в составе Украины - Кулеба

Береговский и Болградский районы будут существовать исключительно в составе Украины - Кулеба

21:23 11.06.2020
Ермак в Минске обсудил будущий визит Зеленского в Беларусь

Ермак в Минске обсудил будущий визит Зеленского в Беларусь

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Работа КПВВ на админгранице с Крымом возобновляется с 15 июня, обязательная обсервация отменяется

Киев усилит карантинные ограничения, если уровень заболеваемости превысит 24 случая на 100 тыс. человек

В Киеве за сутки 95 новых случаев Covid-19, один умер, 79 выздоровели – Кличко

Кабмин разрешил с 15 июня открыть пункты пропуска во всех аэропортах Украины

Минобороны Украины разрабатывает программу перехода на современные виды вооружений – Таран

ПОСЛЕДНЕЕ

Минреинтеграции предлагает разрешить проходить КПВВ на Донбассе в утренние и вечерние часы

Работа КПВВ на админгранице с Крымом возобновляется с 15 июня, обязательная обсервация отменяется

Twitter сообщает о блокировке более тысячи аккаунтов, продвигавших "Единую Россию"

В Украине в субботу пройдут дожди, в воскресенье спадет жара

На просп. Курбаса в Киеве демонтируют незаконно построенную на дороге часть ТРЦ - Кличко

Кличко расценивает решение о необязательности прохождения ВНО в Киеве как взвешенное и правильное

Показатель тестирования киевлян на коронавирус превышает норму в 6 раз – Кличко

Киев усилит карантинные ограничения, если уровень заболеваемости превысит 24 случая на 100 тыс. человек

В Киеве за сутки 95 новых случаев Covid-19, один умер, 79 выздоровели – Кличко

Уголовное преследование политических оппонентов является недопустимым – Киевская митрополия ПЦУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА