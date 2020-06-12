События

11:28 12.06.2020

8,9 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 183 умерших

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В РФ суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8,9 тыс. случаев, умерли за сутки 183 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 987 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 216 (35,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Суточный прирост уже 11 дней не превышает 9 тыс., оставаясь в рамках 8,4 - 8,9 тыс. Темп прироста остался на уровне 1,8%. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 511 423 случаев коронавирусной инфекции, 6 715 умерших и 269 370 выписанных (8 220 выписаны за последние сутки). Россия по числу новых случаев (приводятся данные Университета Джонса Хопкинса) на третьем месте в мире после США (2,02 млн) и Бразилии (802 тыс.). На четвертое место вышла Индия (297,5 тыс.), обогнав Великобританию (291,9 тыс.).

В Москве в пятницу, сообщает оперативный штаб, 1714 новых случаев COVID-19 за сутки, 49 умерших и 2255 выздоровевших.

Теги: #рф #коронавирус
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