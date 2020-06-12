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11:22 12.06.2020

За время эпидемии COVID-19 зафиксировано около 2,2 тыс. нарушений режима самоизоляции - Степанов

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За время эпидемии COVID-19 зафиксировано около 2,2 тыс. нарушений режима самоизоляции - Степанов

За время эпидемии COVID-19 в Украине было зафиксировано около 2,2 тыс. нарушений режима самоизоляции, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"По статистике, которую я знаю, соблюдение режима самоизоляции контролируется, в том числе, через приложение "Дий вдома". Общее количество нарушений за все время составило около 2,2 тысяч", - сообщил он на брифинге в пятницу.

Степанов подчеркнул, что соблюдение режима самоизоляции контролирует Национальная полиция, которая также накладывает штрафы за несоблюдение режима самоизоляции.

"Накладываются штрафы, около 4,3 млн грн - это те цифры, которые я помню", - сказал он.

Теги: #коронавирус #самоизоляция #карантин #степанов #минздрав
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