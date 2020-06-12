События

10:46 12.06.2020

С 2025 года знание английского станет обязательным для прохождения офицерами службы в ВСУ

2 мин читать
С 2025 года знание английского станет обязательным для прохождения офицерами службы в ВСУ

В Вооруженных силах Украины с 2025 года планируется сделать владение английским языком обязательным требованием к офицерам, заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

"Мы поставили амбициозную задачу - с 2025 года для каждого офицера знание английского языка должно стать обязательным условием прохождения службы в Вооруженных силах Украины", - подчеркнул он по итогам телефонного разговора с начальником Штаба обороны Великобритании Николасом Картером, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Хомчак подчеркнул, что достижение совместимости со странами-членами НАТО и наращивание боевых возможностей является приоритетом развития ВСУ. Он также отметил стратегических советников высокого уровня за весомый вклад в реформирование украинской армии, в частности, поблагодарил за консультации генералов Гордона Мессенджера и Алана Ричмонда.

Картер в свою очередь предложил спланировать и провести совместные учения с подразделениями Сухопутных войск ВСУ. Хомчак поддержал предложение и выразил надежду на более подробное обсуждение во время личной встречи.

Стороны также обсудили ряд вопросов двустороннего военного сотрудничества в части реализации подготовки личного состава в рамках программы ORBITAL и содействия развитию Вооружено-морских сил ВСУ.

Кроме того, был обсужден вопрос борьбы с распространением COVID-19 среди военнослужащих.

"В Вооруженных силах Украины нам удалось удержать ситуацию с COVID-19 под контролем, это касается и района проведения операции Объединенных сил, где не заболел коронавирусом ни один военнослужащий", - отметил Хомчак.

Он выразил благодарность за переданные британской стороной в качестве гуманитарной помощи средства индивидуальной защиты. Это 40 тыс. защитных масок, тысяча трехуровневых защитных респираторов, бесконтактные инфракрасные термометры и др. Часть из них уже доставлена в Украину и, в ближайшее время будет передана в район проведения операции Объединенных Сил.

Теги: #всу #офицеры #английский #хомчак
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:08 11.06.2020
В ВСУ за сутки выявлено 25 новых случаев коронавируса, 15 из которых у военнослужащих из Киевской области

В ВСУ за сутки выявлено 25 новых случаев коронавируса, 15 из которых у военнослужащих из Киевской области

10:26 11.06.2020
Боец ВСУ ранен близ Павлополя вследствие обстрела украинских позиций из беспилотника

Боец ВСУ ранен близ Павлополя вследствие обстрела украинских позиций из беспилотника

18:52 10.06.2020
Возле Мариуполя прошли учения масштабные военные учения с участием подразделений Нацгвардии и ВСУ

Возле Мариуполя прошли учения масштабные военные учения с участием подразделений Нацгвардии и ВСУ

17:59 10.06.2020
Российские наемники 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе применяли 120 мм и 82 мм минометы

Российские наемники 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе применяли 120 мм и 82 мм минометы

10:33 10.06.2020
В ВСУ за сутки 3 человека заболели Covid-19, 9 выздоровели, болеет 138 человек

В ВСУ за сутки 3 человека заболели Covid-19, 9 выздоровели, болеет 138 человек

20:23 09.06.2020
В Авдеевке подорвался автомобиль Нацгвардии, 10 военнослужащих ранены

В Авдеевке подорвался автомобиль Нацгвардии, 10 военнослужащих ранены

17:57 09.06.2020
Российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины, потерь нет

Российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины, потерь нет

11:03 09.06.2020
В ВСУ за прошедшие сутки 4 новых случая заболевания COVID-19

В ВСУ за прошедшие сутки 4 новых случая заболевания COVID-19

18:19 08.06.2020
Российские наемники 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Российские наемники 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

10:32 08.06.2020
В ВСУ зарегистрирован один новый случай Covid-19, всего болеют 142 человека

В ВСУ зарегистрирован один новый случай Covid-19, всего болеют 142 человека

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У диппредставительств РФ в разных городах Украины разместили билборды с гербом контрразведки СБУ и патриотический мурал – СБУ

Правительство Украины определило админцентры и утвердило территории 1470 территориальных громад

Прокуратура Киева допросит членов правления ПриватБанка из-за невыполнения решения суда о выплате офшорам Суркисов $250 млн

Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 10 областях – СНБО

В КС поступило представление о конституционности закона о банках, необходимого для сотрудничества с МВФ

ПОСЛЕДНЕЕ

У диппредставительств РФ в разных городах Украины разместили билборды с гербом контрразведки СБУ и патриотический мурал – СБУ

Правительство Украины определило админцентры и утвердило территории 1470 территориальных громад

8,9 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 183 умерших

За время эпидемии COVID-19 зафиксировано около 2,2 тыс. нарушений режима самоизоляции - Степанов

Прокуратура Киева допросит членов правления ПриватБанка из-за невыполнения решения суда о выплате офшорам Суркисов $250 млн

Обыски к квартире, где проживает Омелян, связаны с расследованием дела, в котором он сам не фигурирует - ГБР

Киев установил два температурных рекорда за двое суток

В Сумской области 62-летний мужчина, воевавший на Донбассе, подорвал себя гранатой

Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 10 областях – СНБО

В КС поступило представление о конституционности закона о банках, необходимого для сотрудничества с МВФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА